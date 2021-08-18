Чоловік звинувачує домовласників, що ті не потурбувалися про безпеку сміттєвого контейнера.

Американець подав до суду на групу домовласників у Неваді після того, як травмувався унаслідок нападу ведмедя.

Про це повідомляє BBC.

У 2019 році чоловік винаймав в одному з житлових кварталів помешкання і пішов якось вранці викидати собаче лайно. Проте, відчинивши сміттєвий бак, з контейнера на нього кинувся ведмідь.

У позові стверджується, що хижак потрапив усередину смітника через поламаний замикач. Ведмедів нібито часто можна зустріти неподалік району, де сталася подія.

Читайте такожКур'єри впустили дорогезний Ferrari під час розвантаження (відео)Адвокати потерпілого кажуть, що їхній клієнт був наляканий дикою твариною: втікаючи, він звернув ногу і впав на землю. Американцю довелось робити операцію на нозі та хребті.

Чоловік звинувачує орендодавчу компанію в тому, що вона не змогла забезпечити справним резервуаром для відходів, який би не допустив проникнення хижаків усередину.

Також менеджерів групи домовласників звинувачують у тому, що вони не поінформували орендарів про поламаний замикач сміттєвого контейнера, хоч про сусідство ведмедів знали.

Чоловік вимагає 15 тисяч доларів компенсації.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Іван Бойко