Чоловік висловив своє обурення тим, що на цінниках в магазинах вказують ціну без однієї копійки, наприклад 12,99. За його словами, таким чином обманюють людей.

У Запоріжжі в одному із супермаркетів чоловік влаштував розбірки через те, що касир не дала йому 1 копійку решти.

Відео конфлікту опубліковано в Instagram пабліка ridne.zp.

Читайте такожЖодної копійки дружині та дітям: житель Канади спалив мільйон доларівВиявивши, що йому не дали 1 копійку решти на касі, чоловік почав вимагати виправити ситуацію. Співробітники магазину пояснили, що 1 копійку зняли з обігу, тому і решту дати нічим. До того ж, є таке поняття як округлення. Але ці докази не подіяли на незадоволеного покупця.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2019 року Нацбанк України вилучив з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. Вони перестали бути платіжним засобом.

Крім того, монети номіналом 25 копійок і всі банкноти гривні, введені в обіг до 2003 року, з 1 жовтня 2020 року перестали бути засобом платежу при здійсненні розрахунків готівкою.

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Автор: Ольга Робейко