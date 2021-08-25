У Миколаєві врятували кота, який зачепився хвостом та шерстю за колючий дріт паркану. Тварина опинилася у "залізному полоні", а небайдужі перехожі вирішили їй допомогти. Самотужки рятувати кота люди не змогли, тому вони звернулися до надзвичайників.
Про це прес-служба ДСНС України повідомила у Facebook.
Так, 24 серпня у Миколаєві кіт заплутався у колючому дроті паркану, Він зачепився за дріт хвостом, визволяти його довелося рятувальникам.
"Надзвичайники прибули за викликом, відрізали спецінструментом частину дроту, щоб вивільнити хвоста, але нетерплячий чотирилапий бешкетник заплутався у дроті ще й шерстю", - розповіли у прес-службі.
Читайте такожПорошенко "заснув" на параді до Дня Незалежності в Києві - ЗМІПорятунок кота зняли на відео. Спочатку кіт сильно пручався, проте спеціалісти зуміли визволити тварину з халепи. Після цього неушкоджений, проте дуже зляканий "екс-полонений" втік.
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