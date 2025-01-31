Організм зрештою досягає точки, коли він просто не може більше відновлювати себе, незалежно від того, наскільки здоровим він був.

Упродовж століть люди мріяли розширити межі старіння, проте нове дослідження показує, що ми можемо бути ближче до цієї межі, ніж коли-небудь уявляли. Як пише DailyGalaxy, сьогодні, коли медицина стрімко розвивається, деякі експерти припускають, що майбутні покоління зможуть регулярно жити до 150 років. Але згідно з дослідженням сінгапурських учених, ісснує біологічна стеля - точка, за якою організм просто не може відновлюватися.

Дослідницька група вивчила тисячі зразків крові людей зі США та Великої Британії з метою зрозуміти, як наш організм справляється зі стресом, хворобами та відновленням з плином часу.

Головне відкриття, яке вони зробили - з віком наша здатність відновлюватися після хвороб і травм різко знижується. Це прогресуюче зниження називається фізіологічною стійкістю, і, як виявилося, саме вона в кінцевому підсумку визначає тривалість нашого життя.

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За словами провідного вченого дослідження Тімоті Пиркова, старіння - це, по суті, уповільнене руйнування здатності організму підтримувати стабільність. Зрештою, тіло стає настільки крихким, що навіть незначні стресові фактори, як-от легка інфекція, можуть спричинити повну відмову системи.

"Використовуючи сучасні математичні моделі, дослідники підрахували, що абсолютна межа людського життя знаходиться десь між 120 і 150 роками. За цим порогом навіть найздоровіші люди втратять будь-яку здатність відновлюватися після порушень здоров'я, що призведе до неминучого збою системи", - йдеться в статті.

Автори дослідження припускають, що навіть якщо ми вилікуємо рак, серцево-судинні захворювання та інші хронічні недуги, зниження опірності організму все одно обмежуватиме нас. По суті, організм досягає точки, коли він просто не може більше відновлювати себе, незалежно від того, наскільки здоровим він був.

Водночас у майбутньому такі галузі, як біотехнології, регенеративна медицина та клітинне перепрограмування можуть запропонувати нові способи сповільнити втрату життєстійкості та, можливо, переступити 150-річний бар'єр тривалості життя людини.

Наразі найстарішою людиною у світі є 116-річна черниця з Бразилії Інах Канабарро Лукас. Вона посідає 20-те місце серед найстаріших людей, які коли-небудь жили - список очолює француженка Жанна Кальман, яка померла 1997 року у віці 122 років.

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