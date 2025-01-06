Інах Канабарро Лукас вважає, що її довголіття - це заслуга католицької віри.

Сестра Інах Канабарро Лукас, черниця з Бразилії, яка народилася 8 червня 1908 року, була визнана найстарішою людиною у світі після смерті попередньої рекордсменки - Томіко Ітооки з Японії.

Як пише Sky News, вік Канабарро становить 116 років, вона посідає 20-те місце серед найстаріших людей, які коли-небудь жили, - список очолює француженка Жанна Кальман, яка померла 1997 року у віці 122 років.

Інах Канабарро Лукас народилася у великій родині на півдні Бразилії та зайнялася релігійною роботою в підлітковому віці. Вона провела два роки в Монтевідео, Уругвай, а потім переїхала в Ріо-де-Жанейро і, в кінцевому підсумку, ближче до дому на півдні Бразилії.

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Вона пристрасна футбольна вболівальниця, і її місцевий клуб Inter відзначає її день народження щороку тортом і повітряними кулями в червоно-білих кольорах команди.

Канабарро заявила, що секрет її довголіття - католицька віра. У відео, опублікованому LongeviQuest минулого року, черниця жартувала, читала молитву "Богородиця" і ділилася мініатюрними картинами, які вона робила з польових квітів.

"Я молода, красива і доброзичлива - всі ці хороші, позитивні якості є і у вас", - сказала вона.

Сестра Інах Канабарро отримала привітання від Папи Франциска на її 110-річчя і наразі є другою найстарішою черницею, коли-небудь зареєстрованою, після Люсіль Рендон, яка прожила 118 років.

Як повідомляв УНІАН, Томіко Ітоока з Японії, яку лише 4 місяці тому було визнано найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннесса, померла 29 грудня у віці 116 років.

Ітооку визнали найстарішою людиною у світі наприкінці серпня минулого року після смерті 117-річної іспанки Марії Браньяс.

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