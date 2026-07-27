Податок на нерухомість: хто може не платити, а кому доведеться віддати 25 тисяч гривень

Пільги не застосовуються, якщо нерухомість, зокрема, здається в оренду.

Власники квартир, будинків та іншої нерухомості зобов'язані сплачувати податок на нерухомість в Україні, однак закон передбачає низку пільг залежно від площі житла. Водночас власникам великих об'єктів нерухомості доведеться сплатити додатково 25 тисяч гривень, розповів УНІАН адвокат судової практики юридичної компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук.

За його словами, податок на нерухомість сплачують власники як житлової, так і нежитлової нерухомості. Його сума визначається шляхом множення загальної площі об'єкта на ставку податку, яку встановлюють органи місцевого самоврядування. Водночас закон обмежує максимальну ставку – вона не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати за 1 кв. м.

Юрист пояснив, з якої площі сплачується податок на нерухомість. Так, для фізичних осіб передбачені пільги: податок не сплачується за квартиру площею до 60 кв. м, житловий будинок до 120 кв. м або сукупно за квартиру і будинок загальною площею до 180 кв. м.. Якщо площа перевищує встановлені ліміти, податок нараховується лише на "зайві" квадратні метри.

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Втім, пільги не застосовуються, якщо нерухомість використовується для отримання доходу, наприклад здається в оренду. Крім того, пільги не поширюються на квартири площею понад 300 кв. м та будинки площею понад 600 кв. м.

Також власники квартир понад 300 кв. м або житлових будинків понад 500 кв. м повинні додатково сплачувати фіксовані 25 тис. грн за кожен такий об'єкт.

Адвокат також нагадав, що для фізичних осіб суму податку розраховує податкова служба. До 1 липня року, що настає після звітного, власнику надсилають податкове повідомлення-рішення, а сплатити визначену суму необхідно протягом 60 днів.

Юридичні особи, своєю чергою, самостійно обчислюють податок, подають декларацію до 20 лютого та сплачують його авансовими внесками щокварталу.

За несвоєчасну сплату передбачено штраф: 5% від суми податкового боргу при затримці до 30 днів і 10% – якщо прострочення перевищує 30 днів.

Окремо Мартинчук звернув увагу на податок на нерухомість у воєнний час. Під час дії воєнного стану він не нараховується і не сплачується за нерухомість, розташовану на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Нерухомість в Україні – останні новини

В Україні оренда квартир за пів року подорожчала на 15%, а будинків - на 29%. Найбільше зростання орендних ставок зафіксовано у Харкові (+40%) та Запоріжжі (+33%).

У Львові за останній рік суттєво зросли ціни на оренду квартир. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові сягнула 23 тисяч гривень на місяць, що на 28% більше ніж рік тому.

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