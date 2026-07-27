Свіжопригнані авто, віком до 5 років: названо найпопулярніші в Україні моделі

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користується кросовер Nissan Rogue.

За перше півріччя українці придбали майже 26,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п'яти років. Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Загалом за підсумками першого півріччя український автопарк поповнився 111,5 тис. імпортованих легкових машин з пробігом. Таким чином, авто віком до п'яти років становили 24% від загальної кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті ринку становили автомобілі з бензиновими двигунами – на них припало 50% усіх реєстрацій.

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Далі за популярністю розташувалися електромобілі, частка яких становила 25%. На гібридні автомобілі припало 18%, на дизельні – 6%, а на авто з газобалонним обладнанням (ГБО) – лише 1%.

У сегменті свіжопригнаних авто віком до 5 років впевнено домінують кросовери. Якщо подивитися на десятку лідерів, то єдиним винятком став седан Tesla Model 3. Це вчергове підтверджує стабільний попит українців на практичні машини з високим кліренсом.

ТОП-10 імпортованих вживаних авто віком до 5 років:

Nissan Rogue – 1380 од. Tesla Model Y – 1373 од. Mazda CX-5 – 1169 од. Volkswagen Tiguan – 1152 од. Tesla Model 3 – 883 од. Ford Escape – 806 од. Audi Q5 – 731 од. Kia Niro – 521 од. Jeep Compass – 495 од. BMW X5 – 467 од.

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