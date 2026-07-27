Свіжопригнані авто, віком до 5 років: названо найпопулярніші в Україні моделі

За перше півріччя українці придбали майже 26,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п'яти років. Такі дані наводить "УкрАвтопром".
Загалом за підсумками першого півріччя український автопарк поповнився 111,5 тис. імпортованих легкових машин з пробігом. Таким чином, авто віком до п'яти років становили 24% від загальної кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті ринку становили автомобілі з бензиновими двигунами – на них припало 50% усіх реєстрацій.
Далі за популярністю розташувалися електромобілі, частка яких становила 25%. На гібридні автомобілі припало 18%, на дизельні – 6%, а на авто з газобалонним обладнанням (ГБО) – лише 1%.
У сегменті свіжопригнаних авто віком до 5 років впевнено домінують кросовери. Якщо подивитися на десятку лідерів, то єдиним винятком став седан Tesla Model 3. Це вчергове підтверджує стабільний попит українців на практичні машини з високим кліренсом.
ТОП-10 імпортованих вживаних авто віком до 5 років:
- Nissan Rogue – 1380 од.
- Tesla Model Y – 1373 од.
- Mazda CX-5 – 1169 од.
- Volkswagen Tiguan – 1152 од.
- Tesla Model 3 – 883 од.
- Ford Escape – 806 од.
- Audi Q5 – 731 од.
- Kia Niro – 521 од.
- Jeep Compass – 495 од.
- BMW X5 – 467 од.
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