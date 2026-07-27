У 'ПриватБанку' зріс євро: свіжий курс валют на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 27 липня, не змінився і становить 44,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним і становить 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 27 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта не змінилася, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,96 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 4 копійки і складає 45,08 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 1 копійку і становить 51,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,74 гривні за євро.

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