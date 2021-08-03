Птаха випадково знайшли у ставку люди, які приїхали на риболовлю.

В Одеському зоопарку намагаються врятувати лебедя, який отруївся.

Як повідомив журналістам директор зоологічного парку Ігор Бєляков, днями місцеві жителі привезли в установу вмираючого лебедя.

Птаха люди знайшли на одному з водоймищ в Одеській області, коли проїжджали повз.

За словами Бєлякова, встановлено, що лебідь отруївся їжею або водою, в яку, можливо, потрапили якісь шкідливі речовини. На даний час птах – у тяжкому стані, його лапи паралізовані, у нього – діарея і інші ознаки отруєння. Ветеринари поки утримуються від прогнозів.

Як повідомила Євгенія Корчинська, яка виявила лебедя, це сталося у вихідні. Сім'я виїхала до ставка на риболовлю, де випадково виявила тварину, яка помирала.

"Побачили – лежить лебідь у воді. Помирає ... ", - розповіла одеситка. Вона також оприлюднила відповідне відео і фото лебедя.

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Автор: Лариса Козова