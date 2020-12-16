Першокласниця хотіла піти додому, щоб пограти з котом. Через дитячі пустощі з навчального закладу евакуювали понад 400 осіб.

Сьогодні в Суворовському районі Одеси 6-річна дівчинка "замінувала" школу.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, телефонне повідомлення про мінування навчального закладу в поліцію надійшло о 09:45. На місце події були направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та кінологи.

Зазначається, що при обстеженні приміщень школи та прилеглої території вибухових пристроїв не виявлено. В ході огляду об'єкта поліцейські евакуювали 440 осіб.

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, в рамках якого правоохоронці встановили, що по спецлінії "102" зателефонувала 6-річна учениця першого класу цієї ж школи.

"Свій вчинок дитина пояснила бажанням скоріше піти додому і пограти з котиком", - розповіли в главку.

З дівчинкою поспілкувалися співробітники ювенальної превенції. Вони пояснили дитині, що його необдуманий вчинок призвів до зриву навчального процесу у всій школі і змусив кілька екстрених служб займатися неіснуючою проблемою.

Поліцейські попросили дівчинку більше не викликати жартома ні поліцію, ні рятувальників, ні лікарів. Виходячи з віку зловмисниці, покарання понесуть її батьки за ст. 184 КУпАП.

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Автор: Лариса Козова