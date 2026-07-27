Російської балістики побільшало: Ігнат сказав, на що розраховує Кремль

Всі звикли, що російська балістика летить серед ночі, тому тепер ворог почав запускати її зранку або вдень.

Російська армія під час повітряних атак збільшила застосування ракет, які летать по балістичній траєкторії. При цьому противник намагається використати ефект несподіванки, змінюючи час ударів.

Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, на місці падіння російських ракет знаходять деталі, маркування яких свідчить, що їх виготовили буквально декілька тижнів тому. На Думку Ігната, це означає, що противнику непросто накопичувати боєприпаси.

"Застосовують вони багато ракет. Балістики стає більше у відсотковому співвідношенні. Раніше запускали значно більше крилатих ракет, ніж балістичних... Зараз, за минулий тиждень - понад 50 ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Сюди входить й "Іскандер-М" класичний, й С-400 – зенітна ракета, що запускається по балістичній траєкторії, а також "Циркони". Це ті, які здатні збивати виключно ЗРК Patriot", - пояснив Ігнат.

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Тому, як зазначив військовий, Сили оборони завдають ударів, у тому числі по російських підприємствах, які мають унікальні технології. Ці підприємства виробляють компоненти для ракет. Втім повністю замінити компоненти для ракет західного виробництва Росія не може.

Він також зазначив, що ворог не може постійно змінювати тактику, тому вдався до ефекту несподіванки, щоб застати Повітряні сили зненацька.

Наприклад, пояснив Ігнат, всі звикли, що балістика летить з другої до четвертої ночі. Тому, коли ворог запускає такі ракети зранку або вдень, це говорить про те, що він прагне досягти певних цілей саме завдяки раптовості завдання ударів.

ППО України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтервʼю західним ЗМІ заявив, що Україна має критичний дефіцит ракет для захисту від балістики. За його словами, він зосереджений на перемовинах з президентом США Дональдом Трампом та іншими союзниками, щоб ті продовжували надавати допомогу для захисту України та посилювали санкції проти РФ.

Він додав, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом, бо агресор все частіше застосовує балістичні ракети по великих містах. Зокрема, по Києву тіьки минулого тижня за одну годину було випущено 40 таких засобів ураження.

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