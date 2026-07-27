Пауербанк спалахнув прямо в багажній полиці пасажирського літака (відео)

На кадрах видно, як працівник авіаліній відкриває багажний відсік, вже охоплений полум'ям.

На борту літака компанії China Eastern Airlines, який виконував рейс MU2421 із Ланьчжоу до Гуйяна, спалахнула пожежа. Причиною загорання став пауербанк, повідомляє The Sun.

На момент інциденту Airbus A320 рухався руліжною доріжкою до термінала в аеропорту Гуйяна. Екіпаж оперативно загасив пожежу. Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав, а літак зазнав лише незначних пошкоджень.

Один із пасажирів розповів, що щойно літак приземлився, люди почали кричати: "Пожежа!" – і кинулися в задню частину салону.

"Спочатку я подумав, що загорівся літак зовні. Але коли підняв голову, побачив полум'я, яке виривалося з багажної полиці над сидіннями", – сказав він.

Інший пасажир повідомив, що бортпровідники закликали людей не панікувати та швидко загасили вогонь.

На допомогу прибули пожежні служби аеропорту, після чого пасажири змогли безпечно залишити авіалайнер. За офіційними даними, пауербанк, який раптово загорівся, перебував у ручній поклажі одного з пасажирів.

Інцидент стався невдовзі після того, як літак British Airways був змушений здійснити аварійну посадку через займання портативного зарядного пристрою на висоті близько 9100 м.

Британський авіаційний регулятор попередив, що пауербанки дедалі частіше стають причиною серйозних інцидентів на авіарейсах у всьому світі, та закликав пасажирів заздалегідь ознайомлюватися з правилами їхнього перевезення.

За даними туристичних компаній, пауербанки небезпечно перевозити у літаках через ризик самозаймання літієвих акумуляторів, швидкого поширення вогню та складності гасіння.

Більшість пауербанків оснащені літій-іонними або літій-полімерними акумуляторами. Якщо така батарея зазнає пошкодження, перегріється, матиме коротке замикання або виробничий дефект, вона може спалахнути й становити серйозну пожежну небезпеку.

Авіаційні інциденти – останні новини

Нещодавно на борту літака Ryanair мало не сталася трагедія. Під час польоту у Boeing 737 відірвався фрагмент двигуна, який пробив ілюмінатор. Через це одного з пасажирів ледь не затягнуло за борт літака.

Інцидент стався на борту рейсу FR1879, який прямував із грецьких Салонік до німецького Меммінгена. Ситуація виникла, коли Boeing 737 перебував на висоті приблизно 6100 метрів. Постраждалий отримав опіки, його доправили до лікарні.

Експерти дійшли до висновку, що причиною інциденту могло стати потрапляння стороннього предмета до двигуна літака. При цьому у самій Ryanair наголосили, що Boeing 737 залишаються одними з найбезпечніших літаків у світі.

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