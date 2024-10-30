Забудьте про кількість кроків і спробуйте цей простий трюк.

Для багатьох людей ходьба є найпростішим видом фізичних вправ. Все, що потрібно, - це взути зручне взуття та відкрити двері, пише видання Inc.

Але чи потрібно робити щось особливе, щоб отримати користь від щоденної прогулянки? Поради фахівців публікує The Royal Society.

Зазначається, що такі поширені поради, як прагнення пройти 10 000 кроків на день, створюють враження, що для максимізації впливу ходьби потрібно долати великі відстані або підтримувати швидкий ритм. Але більшість цих порад базується на народній мудрості, а не на науці:

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"Нове дослідження показує, що ключем до отримання найбільшої користі від вашої звичайної ходьби є не досягнення якоїсь важкої, а довільної мети. Насправді це зробити паузу та зупинитися, щоб більше понюхати троянди".

Водночас фахівці нагадують, що ходьба лише дві години на тиждень — приблизно 15 хвилин на день — може знизити ризик захворювання та продовжити ваше життя. При цьому ходьба допомагає жити довше, але зараз вона також корисна для вашого мозку. Так, лише одна-дві години помірних аеробних вправ можуть скоротити ваш розумовий вік на п’ять років.

"Ритм рухів ваших ніг і легка увага, якої вимагає ваше оточення під час ходьби, підвищують творчі здібності та допомагають вам знайти способи обійти розумові блоки. Можливо, тому багато найбільших мислителів історії були завзятими пішоходами", - йдеться у матеріалі.

Отже, дослідники не радять пересуватися якомога швидше або на якомога більші відстані. Наші тіла схожі на автомобілі. Подібно до того, як вам потрібно розігнати авто, наше тіло спалює на 20-60 відсотків більше енергії (і, отже, кисню), коли воно прискорюється. А під час пересування на постійній швидкості споживається менше палива як для людей, так і для автомобілів.

"Якщо ваша мета — максимізувати користь для здоров’я від щоденної прогулянки, ви повинні сміливо побалакати, помилуватися краєвидом або перевести дух. ... Цей підхід "стоп-старт" насправді допоможе вам отримати більше ефекту від ваших прогулянок", - резюмують вчені.

Водночас видання попереджає, що ці рекомендації можуть не працювати, якщо у вас є певні проблеми зі здоров’ям. Слухайте свого лікаря, а не якогось автора в інтернеті.

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