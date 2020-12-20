Відвідувачів з дітьми вирішили здивувати піснею "Новый год" Михайла Шуфутинського.

На Думській площі в Одесі відкрили святкову ялинку. Після офіційної частини святкової церемонії з колонок на площі залунав російський «блатний» шансон.

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Про це повідомляє «Думская». Зазначається, що на Приморському бульварі запрацював ярмарок, а біля Дюка засвітилася карусель.

Перед гостями відкриття виступив Одеський муніципальний духовий оркестр імені Саліка, музиканти якого перевтілилися з нагоди свята в Дідів Морозів.

Зазначається, що вже після офіційної частини свята на Думській площі увімкнули «новорічний блатняк». Судячи з відео з площі, відвідувачів з дітьми вирішили здивувати піснею «Новый год» Михайла Шуфутинського – вона присвячена зустрічі нового року в`язнями виправної установи.

Текст композиції показовий:

Новый Год, Новый Год выберем снегурочку,

Кандидатов у нас, прям хоть отбавляй

И столичный пижон и растратчик Курочкин,

Да ещё петушок с кличкой «Батерфляй

Этот день в декабре лес стоит и ждёт,

Но его никто не валит, брёвна не кладёт.

Этот день в декабре будет без забот,

Потому что в лагере Новый Год,

Потому что в лагере Новый Год.

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Автор: Дмитро Захаров