Ното отримало 7,3 мільйона доларів національної допомоги.

Приморське містечко в Японії використало фінансову допомогу у зв'язку з коронавірусом на будівництво статуї кальмара.

Читайте такожУ центрі Києва чоловік вночі проник до кав'ярні й заснув там (відео)Про це пише BBC.

13-метрову статую встановили у порту Ното, де летючі кальмари вважаються делікатесом.

Ното отримало 7,3 мільйона доларів національної допомоги, пише Yahoo Japan.

На будівництво статуї використали 228 500 доларів з резервного фонду.

За словами представників місцевої влади, за допомогою статуї хочуть привабити туристів після пандемії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська