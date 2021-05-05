Статуя має привабити туристів / фото THE TONARINOPOTI YOUTUBE CHANNEL
Приморське містечко в Японії використало фінансову допомогу у зв'язку з коронавірусом на будівництво статуї кальмара.
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13-метрову статую встановили у порту Ното, де летючі кальмари вважаються делікатесом.
Ното отримало 7,3 мільйона доларів національної допомоги, пише Yahoo Japan.
На будівництво статуї використали 228 500 доларів з резервного фонду.
За словами представників місцевої влади, за допомогою статуї хочуть привабити туристів після пандемії.
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