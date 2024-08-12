Зберегти фрукт свіжим не вдастся, якщо його розрізати, на щастя, один кухонний предмет може допомогти.

Заправити подрібненим авокадо тост – найкращий спосіб розпочати свій ранок, але почасти відчуваєш розчарування, коли цей фрукт псується раніше, ніж очікувалося. Про це йдеться у матеріалі Mirror.

Зазначається, що надзвичайно насичений смак авокадо походить від його високого вмісту жиру, але коли його розрізають і залишають на милість кисню, ці жири швидко окислюються, надаючи вашим авокадо коричневого кольору ще до того, як ви насолодилися ним. При цьому літня спека може швидко зіпсувати авокадо. Щоб залишати авокадо свіжими, потрібно підтримувати їх вологими та добре зволоженими, каже кулінар Таеша Батлер.

"Змастіть відкриту м’якоть авокадо невеликою кількістю оливкової олії. Це створить бар’єр між м’якоттю та повітрям, уповільнюючи підрум’янення", - каже експерт. Відео дня

За її словами, оливкова олія може бути рятівником і ваших недоїдених авокадо. Так, змочування зрізаної сторони авокадо в оливковій олії діє як герметик, зменшуючи вплив кисню і його здатність зіпсувати продукт.

Кулінар також радить після "лікування" авокадо оливковою олією щільно загорнути його в харчову плівку, помістити у герметичну ємність і заховати в холодильнику, щоб він "прослужив" цілий тиждень після терміну зберігання. При цьому цілі авокадо варто залишити поза холодильником, поки вони повністю не дозріють.

"Стиглі авокадо, які цілі й не розрізані, можна зберігати в холодильнику. Це значно подовжує їм життя, і зазвичай вони залишаються ідеально стиглими в холодильнику близько трьох днів", - каже Батлер.

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