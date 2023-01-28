Посилку розпакувала літня свекруха жінки і дуже здивувалася.

Американка замовила письмовий стіл на одному з популярних сайтів, але отримала посилку з вібратором.

Як повідомляє Телеграм-канал "Лента дна", жінці зателефонувала її 85-річна свекруха і повідомила, що посилка доставили, але вона надто маленьких розмірів. Літня жінка розпакувала її та знайшла вібратор.

Обурена американка розповіла у соцмережах, що компанія Amazone переплутала замовлення та відправила їй інтимну іграшку.

Відео дня

"Вони жорстко облажалися", - прокоментувала жінка, показавши вміст своєї посилки.

Курйози із секс-іграшками

Іграшки для дорослих інколи потрапляють до своїх господарів невипадково. Зокрема, із такими девайсами воювати проти України прийшли російські окупанти. Як повідомлялося, на Херсонщині російські окупанти намагалися штурмувати українських десантників, але потрапили у полон. Серед трофеїв - секс-іграшка.

А на початку війни у полон попрапив російський радист, у якого при собі були рація і секс-іграшка у вигляді жіночих геніталій. З ним також була рація.

Вас також можуть зацікавити новини: