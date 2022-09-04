Загарбники намагалися штурмувати українських десантників.

На Херсонщині російські окупанти намагалися штурмувати українських десантників, але потрапили у полон. Серед трофеїв - секс-іграшка.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

За даними каналу, усі полонені - це "гарматне м'ясо" Росії із військової частини №08801, формально підпорядковій "ДНР".

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"Сьогодні вночі окупанти намагалися штурмувати позиції десантників 79 бригади. На фото трофеї, які нашим десантникам дісталися від орків", - йдеться в повідомленні.

У "штурмовиків" вилучили гумову вагіну, а також записник з номерами рідних та друзів окупантів. Гумовий виріб передадуть до музею "бойової слави" армії Росії.

Як повідомляв УНІАН, на початку війни у полон попрапив російський радист, у якого при собі були рація і секс-іграшка у вигляді жіночих геніталій. З ним також була рація.

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