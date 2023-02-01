Пошукові групи буквально знайшли голку в копиці сіна, каже місцева влада.

В Австралії знайдено радіоактивну капсулу, яка впала з вантажівки під час транспортування. Втрата капсули, що випромінює ізотоп цезій-137, спровокувала тривогу і масштабні пошуки.

Капсулу знайшли приблизно за два метри від узбіччя дороги. Міністр аварійно-рятувальних служб Західної Австралії повідомив Стівен Доусон назвав це "видатним результатом", пише Sky News.

"Якщо врахувати масштаб області дослідження, то виявлення цього об'єкта було монументальним завданням, пошукові групи буквально знайшли голку в копиці сіна", – сказав він.

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Капсула розміром 6 мм на 8 мм могла випасти на будь – якій ділянці шляху самоскида, протяжність якого – 1400 кілометрів.

Весь цей маршрут пошукова група повторила з використанням систем радіаційного сканування. Капсула була виявлена, коли автомобіль з обладнанням для сканування вловив радіацію, проїжджаючи повз на швидкості близько 70 км/год.

Головний санітарний лікар Західної Австралії Ендрю Робертсон зазначив, що, на щастя, небезпечний предмет був виявлений далеко від людей і малоймовірно, що хтось зазнав впливу радіації. Військові мали доставити капсулу в безпечне місце в місті Перті на заході Австралії після перевірки.

Зникнення радіоактивної капсули в Австралії - як це сталося

В кінці січня стало відомо, що при транспортуванні з місця видобутку корисних копалин в Австралії була загублена радіоактивна капсула. Капсула належить гірничодобувній компанії Rio Tinto і є частиною датчика, що використовується для вимірювання щільності залізної руди.

Головний санітарний лікар попереджав місцевих жителів про потенційну шкоду для здоров'я, оскільки крихітна капсула випромінює "неабияку кількість радіації", яка співмірна із природним опроміненням, якого людина зазнає протягом року. Той, хто виявив щось схоже на крихітну капсулу, мав повідомити про це і триматися від неї на відстані не менше п'яти метрів.

Компанія-власник капсули Rio Tinto перепросила за "дуже тривожний" інцидент і заявила, що почала власне розслідування. Влада Австралії також проводить розслідування. Наразі вважається, що капсула випала з кар'єрного самоскида через те, що гвинти і болти відкрутилися через вібрацію під час транспортування.

Примітно, що австралійськими законами за такі інциденти передбачено вкрай скромне покарання. Відповідно до законів 1975 року, штраф за неналежне поводження з радіоактивними речовинами становить лише 1000 Австралійських доларів (700 доларів США).

"Ця цифра смішно низька. Але я підозрюю, що це смішно мало, тому що люди не думали, що такий предмет можна втратити", – сказав прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе.

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