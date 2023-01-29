Капсула випромінює "неабияку кількість радіації", рівну природному опроміненню, якому людина піддається протягом року.

В Австралії, де днями знайшли найбільшу жабу, при транспортуванні з місця видобутку корисних копалин була загублена радіоактивна капсула. Її шукає влада.

Як повідомляє Welt, розмір капсули - всього шість на вісім міліметрів. Вона може знаходитися десь на ділянці між шахтою на північ від шахтарського містечка Ньюман і Малагою, передмістям мегаполісу Перт.

Головний санітарний лікар регіону Ендрю Робертсон випустив термінове попередження про шкоду для здоров'я. Зазначається, що кожен, хто виявить щось схоже на крихітну капсулу, повинен триматися від неї на відстані не менше п'яти метрів.

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За словами Робертсона, капсула випромінює "неабияку кількість радіації". В радіусі одного метра можна отримати опромінення, рівне приблизно десяти рентгенівським променям протягом однієї години. Такій кількості природного випромінювання людина піддається протягом цілого року.

До пошуків загубленої капсули залучали пожежну команду, поліцію Західної Австралії, Міністерство охорони здоров'я та експертів. Автомобілістів, які подорожують Великим північним шосе, попросили перевірити свої шини. Радіоактивна капсула могла застрягти в них.

Що відбувається в Австралії

В Австралії коал віднесли до видів, що знаходяться під загрозою зникнення, оскільки їхня кількість різко впала через зміни клімату, вирубку лісів та хвороби.

Крім того, в Західній Австралії хочуть заборонити домашнім котам вільно гуляти по вулицях. У місті Фрімантл власникам тварин пропонують вигулювати їх на повідку, або будувати для них вольєри.

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