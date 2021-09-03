В Анголі стався витік отруйних відходів з алмазного рудника, внаслідок чого постраждали 4500 жителів сусідньої республіки Конго. Ще 12 осіб загинули.
Про це повідомляє BBC.
"Витік зробив притоку річки Конго червоного кольору і вбив величезну кількість риби, яку згодом вживали люди", - сказала міністр навколишнього середовища Єва Базайба.
Відомо, що токсичні речовини потрапили в притоки річок Чікапа і Касаї. Згодом люди, що живуть на берегах річок, страждали діареєю і мали інші проблеми зі здоров'ям. Зараз людям заборонено пити воду і їсти рибу з цих притоків.
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У Міністерстві навколишнього середовища заявили, що вимагатимуть від влади відшкодування збитків, але їх розмір поки не вказують.
Своєю чергою керівництво рудника ангольської компанії Catoca визнало провину в забрудненні річки і відзначило, що прорив дамби буде оперативно усунутий.