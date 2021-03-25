24 березня на станцію "Академік Вернадський" вирушила 26-та річна антарктична експедиція.
Про це повідомляється у прес-релізі Національного антарктичного наукового центру.
"Її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців. Команда знову є наймолодшою серед усіх попередніх експедицій, але очолив її один з найдосвідченіших українських полярників", – розповіли у НАНЦ.
Керівником експедиції буде рекордсмен за кількістю зимівок на "Вернадському" – вчений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього це буде вже дев’ята річна експедиція.
Загалом у 26-й експедиції буде12 учасників: з них 11 чоловіків та одна жінка. Географічно, найбільше у складі експедиції представників Харківщини – троє, по двоє – з Києва та Чернігівщини, по одному учаснику – з Вінницької, Запорізької, Полтавської, Київської та Львівської областей.
Експедицією заплановані дослідження за п’ятьма основними напрямами:
- геокосмічні;
- геолого-геофізичні;
- гідрометеорологічні;
- океанографічні;
- біологічні.
"Більша частина експедиції вирушила до Антарктиди з аеропорту "Бориспіль". Їхній шлях проляже через Туреччину, Бразилію та Чилі, де на команду чекає 2-тижневий карантин. Відтак кораблем вони мають дістатися станції", – повідомили у НАНЦ.
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