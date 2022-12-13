Українські полярники опублікували унікальне відео, на якому зображено момент появи на світ дитинчати субантарктичного пінгвіна.
Ролик зняли біологи Марта Дзиндра та Сергій Гоголь, повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у соціальній мережі Facebook.
"Зняли для вас неймовірне відео! На ньому можна побачити, як вилуплюється з яйця дитинча субантарктичного пінгвіна, що гніздують біля нашої станції "Академік Вернадський", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що сам процес "народження" триває кілька годин, тому дослідникам довелося фільмували його по черзі. Потім його змонтували у більш коротке відео.
Новини зі станції "Академік Вернадський"
Раніше полярники розповіли, що неподалік української станції почався справжній пінгві-бум: малюки пінгвінів почали вилуплюватися з яєць в різних частинах острова.
Також вони опублікували фотографії першого дитинчати, що народилося у цьому сезоні.
Місяць тому біля української станції було встановлено новий сніговий рекорд – рівень снігу сягнув позначки 345 сантиметрів.
А у вересні полярники показали перших у цьому сезоні дитинчат тюленів. Шляхом відкритого голосування їм обрали імена - малюків назвали Мирко та Мрія.