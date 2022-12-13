Зазвичай цей процес триває кілька годин.

Українські полярники опублікували унікальне відео, на якому зображено момент появи на світ дитинчати субантарктичного пінгвіна.

Ролик зняли біологи Марта Дзиндра та Сергій Гоголь, повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у соціальній мережі Facebook.

"Зняли для вас неймовірне відео! На ньому можна побачити, як вилуплюється з яйця дитинча субантарктичного пінгвіна, що гніздують біля нашої станції "Академік Вернадський", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що сам процес "народження" триває кілька годин, тому дослідникам довелося фільмували його по черзі. Потім його змонтували у більш коротке відео.

Новини зі станції "Академік Вернадський"

Раніше полярники розповіли, що неподалік української станції почався справжній пінгві-бум: малюки пінгвінів почали вилуплюватися з яєць в різних частинах острова.

Також вони опублікували фотографії першого дитинчати, що народилося у цьому сезоні.

Місяць тому біля української станції було встановлено новий сніговий рекорд – рівень снігу сягнув позначки 345 сантиметрів.

А у вересні полярники показали перших у цьому сезоні дитинчат тюленів. Шляхом відкритого голосування їм обрали імена - малюків назвали Мирко та Мрія.

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