Самки тюленів Ведделла народжують прямо на кризі.

Українські полярники розповіли, як ростуть дитинчата тюленів в Антарктиді.

Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Малюкам дали імена Мирко та Мрія. Крім того, нещодавно в районі "Вернадського" народилося третє тюленя.

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"Отже, на маминому поживному (54% жиру) молоці вони гарно підросли. Мирко дуже активний, любить гратися і вже такий самостійний! Мама навіть залишає його одного, доки пірнає попоїсти в океан", - йдеться у повідомленні.

Ці тюлені живуть ближче до острова, тому не реагують на українських біологів.

"А от Мрія неабияка стрімка (ще б пак – з таким іменем). Вони з мамою живуть на віддаленішій території, тож поява біологів їх не надто тішить, і ця пара хутенько зникає, побачивши людей", - повідомили у центрі.

Науковці відзначили, що самки тюленів Ведделла народжують прямо на кризі й приводять по одному малюку. Період вигодовування дитинчат триває трохи більше місяця.

Тюленята біля станції "Академік Вернадський"

Як повідомляв УНІАН, перші в цьому сезоні дитинчата тюленів народилися у вересні. Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кілограмів, а в довжину сягають 1,3 м.

Перше з'явилося на світ на острові Вінтер, а друге - біля острова Скуа, на кризі в протоці Скуа Крік.

У антарктичному центрі оголошували конкурс на найкращі імена для малюків.

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