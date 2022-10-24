Українські полярники розповіли, як ростуть дитинчата тюленів в Антарктиді.
Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Малюкам дали імена Мирко та Мрія. Крім того, нещодавно в районі "Вернадського" народилося третє тюленя.
"Отже, на маминому поживному (54% жиру) молоці вони гарно підросли. Мирко дуже активний, любить гратися і вже такий самостійний! Мама навіть залишає його одного, доки пірнає попоїсти в океан", - йдеться у повідомленні.
Ці тюлені живуть ближче до острова, тому не реагують на українських біологів.
"А от Мрія неабияка стрімка (ще б пак – з таким іменем). Вони з мамою живуть на віддаленішій території, тож поява біологів їх не надто тішить, і ця пара хутенько зникає, побачивши людей", - повідомили у центрі.
Науковці відзначили, що самки тюленів Ведделла народжують прямо на кризі й приводять по одному малюку. Період вигодовування дитинчат триває трохи більше місяця.
Тюленята біля станції "Академік Вернадський"
Як повідомляв УНІАН, перші в цьому сезоні дитинчата тюленів народилися у вересні. Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кілограмів, а в довжину сягають 1,3 м.
Перше з'явилося на світ на острові Вінтер, а друге - біля острова Скуа, на кризі в протоці Скуа Крік.
У антарктичному центрі оголошували конкурс на найкращі імена для малюків.