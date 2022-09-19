Біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді народилися перші в цьому сезоні дитинчата тюленів.
Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Перше з'явилося на світ на острові Вінтер, біля будиночку Ворді. Друге - біля острова Скуа, на кризі в протоці Скуа Крік.
"Зовсім крихітка, ще не відходить від матері, та, треба сказати, росте на очах (може набирати до 6-7 кг за день). Пересувається цуценя (так називають новонароджених тюленят) невпевнено, адже м'язева система тільки формується, та вже через кілька тижнів розпочнеться навчальний процес, і малеча буде вчитись виживати в суворих антарктичних умовах", - розповіли українські полярники.
У центрі відзначають, що новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кілограмів, а в довжину сягають 1,3 м.
"Лише в Антарктиді тюлені не бояться людини. Чому? Тому що тут вчасно взяли їх під охорону. Скажімо, на Балтиці їх переслідують ще з часів палеоліту, тому, якщо побачити тут тюленя, можна ще 10 років розказувати іншим про це", - відзначили науковці.
У антарктичному центрі обіцяють оголосити конкурс на найкращі імена для дитинчат, коли стане відома їхня стать.
Раніше повідомлялося, що до станції "Академік Вернадський" почали масово повертатися пінгвіни.