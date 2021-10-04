Місцева влада назвала цей інцидент "екологічною катастрофою".

Біля узбережжя Південної Каліфорнії стався витік нафти, що призвів до забруднення Тихого океану й загибелі риби і птахів.

Мер міста Гантінгтон-Біч Кім Карр, зазначила, що в море витекло 3 тисячі барелів нафти, а площа нафтової плями охоплює близько 13 квадратних миль Тихого океану, пише Reuters. Вона назвала цей інцидент "екологічною катастрофою".

"Наші водно-болотні угіддя деградують, і частини нашої берегової лінії тепер покрита нафтою", - сказала Карр.

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Океан та берегова лінія пляжу були закриті на невизначений термін, зазначає Bloomberg. Влада Каліфорнії заборонила рибальство на прибережних територіях, які постраждали від розливу.

Витік стався приблизно за 8 кілометрів від узбережжя Гантінгтон-Біч через прорив підводного трубопроводу, що пов'язаний із нафтовою вишкою Elly, котра почала працювати в 1980 році. Генеральний директор Amplify Energy Мартін Вілшер, якій належить нафтова платформа, сказав, що трубопровід закрили, а залишок нафти видалили. Він додав, що дайвери все ще намагаються визначити, де й чому стався розлив.

Як зазначає Associated Press, берегова охорона США повідомила про нафтову пляму в суботу, 2 жовтня, зранку. Хоча люди, які живуть і працюють у цьому районі, сказали, що помітили масляний блиск та запах важкої нафти ще в п’ятницю ввечері. Тож вони вважають, що влада недостатньо швидко відреагувала на витік, який AP називає одним із найбільших в новітній історії Каліфорнії.

Кім Карр заявила, що популярні серед серфінгістів пляжі можуть залишатися закритими тижнями або навіть місяцями.

Влада міста Лагуна-Біч оголосила ввечері у неділю, що всі пляжі будуть закриті для відвідувачів, пише CNN. А в місті Ньюпорт-Біч рекомендували людям уникати контакту з океанською водою та забрудненими районами пляжу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Ізраїлі в результаті розливу нафтопродуктів з невстановленого джерела забруднено 150 км берегової лінії, загинуло багато тварин, в тому числі занесених до Червоної книги.

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Автор: Олександр Топчій