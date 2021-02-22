В Ізраїлі в результаті розливу нафтопродуктів з невстановленого джерела забруднено 150 км берегової лінії, загинуло багато тварин, в тому числі занесених до Червоної книги.
Про це повідомляє Euronews.
За попередніми даними, розлив стався кілька днів тому з судна, що знаходився поблизу прибережних вод Ізраїлю. На пляжах країни виявилися тонни речовини, що нагадує мазут.
У районі катастрофи побував прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
"Я тільки но говорив з міністром енергетики Єгипту, який перебуває у нас з візитом. І ми запропонували, щоб всі судна ходили на газомоторному паливі, бо нафтопродукти забруднюють навколишнє середовище, як це сталося тут. Я думаю, що, якщо до нас приєднається достатня кількість країн, то протягом кількох років ми зможемо добитися великих змін", - заявив він.
Існує загроза потрапляння нафтопродуктів у ґрунтові води. Екологи кажуть про колосальний збиток. За оцінками фахівців, на відновлення довкілля підуть десятиліття.
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В очищенні узбережжя беруть участь сотні добровольців. Жителів 16 населених пунктів просять утриматися від відвідування пляжів найближчими днями.
Що таке нафтопродукти
Нафтопродукти - це суміші вуглеводнів, а також індивідуальні хімічні сполуки, одержувані з нафти і нафтових газів. До нафтопродуктів відносяться різні види палива (бензин, дизельне паливо, гас та ін.), мастильні матеріали, електроізоляційні середовища, розчинники, нафтохімічна сировина.
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