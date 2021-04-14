У заповіднику китайської провінції Сичуань побилися панди
У заповіднику китайської провінції Сичуань камери спостереження зафільмували запеклу бійка між двома пандами.
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Бій тривав майже 17 хвилин.
На ролику видно, як тварини штовхають, б’ють та дряпають одна одну.
Працівники заповідника тепер шукають поранену панду.
«Припускають, бійка сталась між двома самцями за право залицятись до самиці», – говориться у сюжеті.
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