Бій тривав майже 17 хвилин.

У заповіднику китайської провінції Сичуань камери спостереження зафільмували запеклу бійка між двома пандами.

Читайте такожВ Аргентині на волю випустили понад десяток врятованих пінгвінів (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Бій тривав майже 17 хвилин.

На ролику видно, як тварини штовхають, б’ють та дряпають одна одну.

Працівники заповідника тепер шукають поранену панду.

«Припускають, бійка сталась між двома самцями за право залицятись до самиці», – говориться у сюжеті.

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Автор: Катерина Шварц