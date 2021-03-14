Озеро перебуває на межі зникнення.

В окупованому Криму неподалік міста Судак обміліло велике прісноводне озеро Бугаз.

Читайте такожЗ'явилося відео Сімферопольського водосховища в окупованому Криму, яке повністю висохлоПро це пише Крим.Реалії з посиланням на кримського правозахисникв Абдурешита Джеппарова.

За його словами, озеро незабаром може повністю висохнути.

«Право на сприятливе навколишнє середовище – одне з конституційних прав. Водна проблема в Криму обмежує це право кримчан. Колись мальовниче місце – озеро Бугаз – яскравий тому приклад, зараз водоймище перебуває на межі зникнення. Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро. На жаль, така ситуація не тільки на озері Бугаз, а й на багатьох інших водоймах Криму», – розповів Джеппаров.

Краєзнавці повідомляють, що Бугаз живлять три підземних прісних джерела, також поповнюють запаси дощові та талі води. Через це вода в озері, на відміну від більшості прибережних солоних озер в Криму, придатна для пиття.

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

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Автор: Людмила Жерновська