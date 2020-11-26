В Організації Об'єднаних Націй стурбовані тим, що через кліматичні зміни і незаконну вирубку лісів Карпатський регіон опинився у реальній небезпеці.
Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН та виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен.
Вона наголосила на необхідності більшого посилення співпраці, яке матиме вкрай важливе значення задля усунення зростаючих загроз для Карпат.
"Не робіть помилки: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередній небезпеці", - закликала Андерсен.
Читайте такожАктивісти показали, скільки сміття залишилось у Карпатах після свят (фото)
Однією з головних загроз вона назвала незаконну вирубку лісу.
"Праліси в Карпатах та їхнє унікальне біорозмаїття зникає тривожними темпами, оскільки деревина незаконно вирубується і транспортується за межі кордонів гірського масиву держав. Це має безліч наслідків", - підкреслила вона.
Андерсен нагадала, що в Україні впродовж останніх років сталося кілька спустошливих повеней.
"Села та дороги опинялися під водою. Мости були зруйновані. Люди загинули. А це, зокрема, пов’язано з кліматичними змінами. Але незаконні заготівлі лісу, що відбуваються під прикриттям труднощів, від яких постраждала Україна, знищили великі масиви лісу, які вбирають надлишкову воду та забезпечують захист від повеней", - сказала заступниця генсека ООН.
При цьому вона нагадала, що впродовж останніх понад 20 років незаконна вирубка лісу коштувала Румунії більше 5 млрд євро.
"Лише у 20126 році близько 187 тис кубічних метрів деревини було незаконно вирубано в Румунії… Ми повинні активізуватися, аби спершу зупинити, а потім усунути шкоду, завдану цим важливим екосистемам", - додала Андерсен.
Інші новини екології
- Вершина найвищої гори світу виявилася забрудненою мікропластиком
- Локдаун через коронавірус не призвів до зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері
- Стало відомо, чим загрожує Криму будівництво Керченського мосту
- У Чорнобильській зоні зафіксували величезні стрибки рівня радіаційного фону
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram