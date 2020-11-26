В Організації закликають країни Карпатського регіону спільно активізувати зусилля для припинення незаконної вирубки лісів.

В Організації Об'єднаних Націй стурбовані тим, що через кліматичні зміни і незаконну вирубку лісів Карпатський регіон опинився у реальній небезпеці.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН та виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен.

Вона наголосила на необхідності більшого посилення співпраці, яке матиме вкрай важливе значення задля усунення зростаючих загроз для Карпат.

"Не робіть помилки: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередній небезпеці", - закликала Андерсен.

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Однією з головних загроз вона назвала незаконну вирубку лісу.

"Праліси в Карпатах та їхнє унікальне біорозмаїття зникає тривожними темпами, оскільки деревина незаконно вирубується і транспортується за межі кордонів гірського масиву держав. Це має безліч наслідків", - підкреслила вона.

Андерсен нагадала, що в Україні впродовж останніх років сталося кілька спустошливих повеней.

"Села та дороги опинялися під водою. Мости були зруйновані. Люди загинули. А це, зокрема, пов’язано з кліматичними змінами. Але незаконні заготівлі лісу, що відбуваються під прикриттям труднощів, від яких постраждала Україна, знищили великі масиви лісу, які вбирають надлишкову воду та забезпечують захист від повеней", - сказала заступниця генсека ООН.

При цьому вона нагадала, що впродовж останніх понад 20 років незаконна вирубка лісу коштувала Румунії більше 5 млрд євро.

"Лише у 20126 році близько 187 тис кубічних метрів деревини було незаконно вирубано в Румунії… Ми повинні активізуватися, аби спершу зупинити, а потім усунути шкоду, завдану цим важливим екосистемам", - додала Андерсен.

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Автор: Віталій Саєнко