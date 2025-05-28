Глобальне потепління нікуди не дінеться найближчими роками.

Існує 80-відсоткова ймовірність того, що протягом наступних п'яти років глобальна температура поб'є щонайменше один щорічний температурний рекорд, що збільшить ризик екстремальної посухи, повеней і лісових пожеж, йдеться в новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації (WMO).

Уперше дані також показали невелику ймовірність того, що температура за період 2025-2029 року на Землі перевищить доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5 °C, пише The Guardian.

Після десяти найспекотніших років за всю історію спостережень, останнє оновлення середньострокового глобального прогнозу клімату наголошує на зростаючій загрозі для здоров'я людей, національних економік і природних екосистем, якщо людство не припинить спалювати нафту, газ, вугілля і деревину, зокрема.

Відео дня

Це наблизить світ до небезпечного рубежу - до порушення найамбітнішої мети Паризької угоди щодо клімату, яка ґрунтується на 20-річному середньому показнику.

Також повідомляється, що ймовірність перевищення порога в 1,5 °C хоча б в одному з наступних п'яти років становить 86% - порівняно з 40% у доповіді 2020 року. У будь-яких п'ятирічних прогнозах до 2014 року вважали нереальним результат, який трапився 2024 року, коли за річний період вперше перевищили поріг у 1,5 °C.

Минулий рік став найспекотнішим за 175 років метеоспостережень.

Підкреслюючи, наскільки швидко йде глобальне потепління, в останньому оновленні, яке було складено на основі 220 модельних симуляцій, представлених 15 науковими інститутами, згадується навіть 2°C як статистично можливий сценарій.

Для того, щоб досягти перевищення порога в 2°C до 2030 року, буде потрібна одночасна дія кількох чинників потепління, таких як сильне явище Ель-Ніньо і позитивна арктична осциляція.

Наслідки потепління будуть нерівномірними. Зими в Арктиці, за прогнозами, будуть теплішими за середньосвітовий рівень у 3,5 раза - частково тому, що морський лід, який тане, не дає змоги снігу формувати поверхню для відображення, і сонячне тепло поглинається океаном. Амазонські джунглі страждатимуть від дедалі частіших посух, а в Південній Азії, Сахелі та північній Європі, включно з Великою Британією, очікується збільшення кількості опадів.

Інші новини про глобальне потепління

Раніше УНІАН повідомляв, що зростання температури океанів прискорилося. Дослідники проаналізували дані із супутникових приладів, які обертаються навколо Землі з початку 1980-х років.

Крім того, чисельність комах за півстоліття скоротилася вдвічі. Довготривале наукове дослідження, яке розпочалося ще в 1970-х роках, свідчить про вражаюче скорочення сукупної біомаси комах - приблизно на 50%. Хоча наш світ, значною мірою, залежить саме від них.

Вас також можуть зацікавити новини: