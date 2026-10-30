В Україні помітили унікальний гриб, який 'любить' пожежі (фото)

На тлі чорного попелу та вугілля яскраві утворення добре помітні.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували гриб, який не схожий на інші – це піронема - гриб, який з’являється на згарищах і допомагає відновлювати ліс. Про це розповіли фахівці заповідника.

Йдеться, що після лісової пожежі територія часто має вигляд мертвої: дерева обвуглені, рослинність знищена, а ґрунт укритий попелом. Проте навіть у таких умовах природа поступово відновлюється. Одними з перших організмів, які з’являються на згарищах, можуть бути гриби піронеми – вид, пристосований до життя після пожеж.

Для цього гриба вогонь не лише руйнівний чинник, а й умова, що сприяє розвитку. Його спори здатні витримувати несприятливі умови, а тепло та зміни хімічного складу ґрунту після горіння створюють сприятливе середовище для їхнього проростання.

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Піронема має незвичний вигляд: на відміну від більшості знайомих грибів, вона не має ніжки та шапинки. Її плодові тіла невеликі, чашоподібної форми, рожевого, помаранчевого або червонувато-оранжевого кольору.

"Піронема не схожа на звичні нам гриби з ніжкою та шапинкою. Її плодові тіла крихітні, чашоподібні, рожеві, помаранчеві або червонувато-оранжеві. Вони можуть зростатися між собою, утворюючи на обгорілому грунті суцільні плями або кіркоподібні скупчення. На тлі чорного вугілля така яскрава барва особливо помітна", - зазначають дослідники.

Відновлення лісу починається задовго до того, як на згарищі з’являються перші зелені паростки. Іноді його ранні ознаки можна побачити просто під ногами – на землі, яка ще зберігає сліди пожежі, підкреслюють у заповіднику.

Гриби лісів України - останні новини

Нагадаємо, на Волині, у лісах Любомльського району, місцева жителька Юлія Іванчук знайшла золотистий боровик - їстівний гриб родини болетових. Його часто називають "канадським" або "американським", бо природним ареалом виду є Північна Америка. У Європі він зʼявився, згідно з джерелами, на початку 21 століття. Імовірно, спори або грибниця потрапили сюди разом з саджанцями сосен, якими засаджували дюни.

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