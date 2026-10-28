Не назбирав лише ледачий: грибний сезон в Україні став найурожайнішим за десятиліття

Грибники повертаються з лісу із повними відрами величезних грибів.

Мешканець Житомира Віктор Лісовський днями знайшов у лісі поблизу селища Довбиш Звягельського району білий гриб вагою майже 500 грамів. Як пише "Суспільне", знахідка виявилася твердою та чистою всередині, тому родина вирішила її засушити. Сам грибник називає цьогорічний сезон одним із найкращих за останні десять років у Звягельському районі.

Віктор Лісовський розповів, що великі білі гриби йому траплялися й раніше. Найбільший із тих, які він знаходив, важив майже 700 грамів – це було у 2024 році. А під час одного походу до лісу чоловік назбирав до 200 білих грибів.

За його словами, розмір не завжди свідчить про якість знахідки: великі гриби можуть бути занадто м’якими або червивими. Натомість гриб, знайдений 25 жовтня, був повністю твердим і чистим усередині, тож його вирішили засушити разом із ніжкою та шапкою.

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Цьогорічний сезон був особливо врожайним

Перші білі гриби у 2026 році Лісовський почав знаходити наприкінці серпня, масово вони з’явилися в середині вересня, а найактивніший період збирання тривав приблизно до середини жовтня.

"Упродовж останніх шести тижнів ми щовихідних на тихому полюванні. Як правило, збираємо тільки білі гриби та краснюки (підосиновики). Конкретно за 2026 рік можна сміливо сказати, що лише лінивий міг не назбирати собі грибів. Цей сезон особисто для мене є одним із найкращих за останні десять років у Звягельському районі", – зазначив грибник.

Він пояснив, що сезон вирізнявся не лише масштабним "врожаєм", а й тим, що білі гриби продовжували траплятися навіть наприкінці осені - для Житомирщини це дещо незвично.

За спостереженнями чоловіка, цього року грибів було більше, ніж торік. Водночас урожайність залежить від конкретної місцевості. Серед традиційно грибних місць він назвав райони Високої Печі та Денишів, а також північ Житомирської області.

Білі гриби можна знаходити й наприкінці жовтня, а іноді – навіть у листопаді. Однак у посушливі роки або після перших приморозків вони можуть стати непридатними для споживання через червивість і м’якість. Інші види – зеленушки, опеньки, польські гриби та маслюки – можна збирати до настання морозів. Проте сам Віктор віддає перевагу саме білим грибам.

Збирає з дитинства

Лісовський захоплюється тихим полюванням із дитинства. Пригадує, що мама навчила його збирати лише білі гриби. Цього правила він дотримується вже близько 20 років.

Знайдені гриби чоловік обережно чистить просто в лісі, намагаючись не пошкодити шапки та ніжки. Вдома їх перебирає, миє та готує до подальшої обробки мама Віктора. Частину грибів сушать, інші відварюють і маринують за родинним рецептом. Потім заготовками діляться з друзями та рідними.

Цьогоріч запасів вдалося зробити стільки, що їх вистачить із надлишком. Сушені гриби родина зберігає в герметичних ємностях – за належних умов вони можуть залишатися придатними до споживання кілька років. Водночас сім’я намагається щороку оновлювати запаси, а мариновані гриби використовує до появи нових заготовок.

Гриби як спосіб психологічного відновлення

Для Лісовського збирання грибів – передусім хобі, а не спосіб заробітку. Чоловік каже, що тихе полювання допомагає йому відпочити та психологічно розвантажитися.

"Конкретно для мене це хобі, форма психологічного розвантаження і задоволення від процесу. Особисто себе не вважаю асом у цій справі, адже є люди, які збирають гриби у промислових масштабах і реалізовують на ринках. Але для мене це задоволення за наявності вільного часу та в сезон", – розповів він.

Лісовський працює керівником центру молодіжної політики Житомирського державного університету імені Івана Франка. У вільний час він продовжує ходити до лісу, адже сезон тихого полювання на Житомирщині ще не завершився.

Гриби України

Як писав УНІАН, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника фахівці виявили листочню кучеряву - рідкісний гриб, занесений до Червоної книги України зі статусом "зникаючий".

Листочня кучерява, яку також називають спарасисом кучерявим, грибом-бараном або грибною капустою, - незвичайна знахідка. Замість звичної шапинки цей гриб має кулясте плодове тіло з численних хвилястих, розгалужених лопатей.

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