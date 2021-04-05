Більшість землян вважають, що для вирішення глобальних завдань необхідна міжнародна співпраця. Але лише 25% опитаних вірять, що країни зможуть домовитися.

67% жителів Землі стурбовані глобальним потеплінням і стрімким зникненням видів фауни та флори.

Про це свідчать дані опитування ЮНЕСКО "Світ у 2030 році", участь у якому взяли 15 тисяч осіб, передає Центр новин ООН.

Друга за значущістю глобальна проблема, на думку жителів Землі, - це конфлікти й насильство. На третьому місці - дискримінація та нерівність, на четвертому - нестача води, продовольства й житла.

Багато респондентів вважають, що ключ до розв'язання світових проблем - у хорошій освіті. Більшість жителів планети також думають, що для вирішення глобальних завдань необхідна міжнародна співпраця. Однак лише 25% опитаних вірять у те, що країни зможуть домовитися одна з одною.

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Експерти ЮНЕСКО також спробували з'ясувати, які сфери людського життя повинні принципово змінитися в найближче десятиліття. 47% респондентів відповіли, що в світлі пандемії серйозні реформи повинні відбутися в сфері освіти.

45% опитаних вважають, що люди повинні кардинально змінити своє ставлення до природи. Ще 40% жителів планети думають, що набагато більше уваги необхідно приділяти співпраці в науковій сфері та обміну даними.

У регіоні Східної Європи в опитуванні ЮНЕСКО взяли участь майже 2 тисячі осіб, більшість (62%) - жінки. Жителів цього регіону більше, ніж інших, турбують такі проблеми, як дезінформація та обмеження свободи слова, а також питання міграції та мобільності.

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Автор: Олександр Топчій