Колись айсберг був частиною льодовика на суходолі та в ньому тоді утворилася тріщина, яка заповнилася водою.

Айсберг, схожий на білий сендвіч з синім прошарком, показали українські полярники. Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ), цікаву крижану глибу сфотографувала біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка.

"Неначе сендвіч з білого льоду з синьою начинкою", - зазначають науковці.

Вони також розповіли, як Антарктика "приготувала" таке диво. За словами фахівців, колись давно цей айсберг був частиною льодовика на суходолі та в ньому тоді утворилася тріщина, яка заповнилася талою водою й замерзла. Це і є синя смуга.

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Цікаво, що тоді тріщина проходила вертикально, а потім цей шматок відколовся та перевернувся. Як пояснили в антарктичному центрі, на цей факт вказують ледь помітні смуги на білій частині — фірновому льоді. Він утворюється нашаруваннями снігу, який під дією власної ваги стискається до структури пористого шоколаду, із замкнутими бульбашками повітря.

Керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк припускає, що материнський льодовик цього айсберга був малорухомий, бо тріщини саме таких льодовиків мають більшу схильність до герметизації.

"Тому вода, яка заповнила тріщину, не витікла, а мала час, щоб замерзнути та міцно склеїти розколені половинки", — пояснив Пішняк.

Цей льодовик, додав фахівець, знаходився в холодніших умовах, ніж льодовики поблизу української полярної станції "Академік Вернадський", на що вказує однорідність фірнового льоду. У льодовиків в районі острова Галіндез, де знаходиться українська станція, - прошарки виразніші, що є ознакою сильного періодичного танення.

"Отже, походження цієї брили льоду або високогірне, або ж із країв далекого холодного півдня", — констатував науковець.

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