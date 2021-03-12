Лісові пожежі зруйнували близько 100 будинків в аргентинській провінції Чубут.
Читайте такожНа Херсонщині горять дніпровські плавні (відео)Фото наслідків пожеж опублікував Reuters.
За даними місцевих ЗМІ, вогонь випалив десятки квадратних кілометрів землі.
Не менше 200 осіб були змушені евакуюватися.
На думку влади, причиною деяких загорянь може бути умисний підпал.
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