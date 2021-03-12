Опубліковано жахливі кадри наслідків лісових пожеж в Аргентині (фоторепортаж)

На думку влади, причиною деяких загорянь може бути умисний підпал.

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