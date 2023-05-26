Площа забруднення перевищує 170 тисяч квадратних метрів.

Водойми Одещини знову потерпають від забруднення нафтопродуктами. Цього разу нафтопродукти було скинуто в Сухий лиман (поблизу міст Одеса й Чорноморськ). Внаслідок цього забруднення води перевищено в 70 разів, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Інспектори провели обстеження та з’ясували, що з борту судна EXCALIBUR стався витік великої маси нафтопродуктів.

"Встановлено перевищення по вмісту у воді нафтопродуктів в 70 разів. Площа забруднення – 172,5 тис кв. метрів", – йдеться у повідомленні.

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Сухий лиман, розташований на північно-західному узбережжі Чорного моря, має довжину 15 кілометрів і ширину до 3 кілометрів. У 1950-х цю водойму із солоною водою поєднали з Чорним морем навігаційним каналом завглибшки 16 метрів і завширшки 180 метрів – у зв’язку з будівництвом Іллічівського порту. Через це вона фактично перетворилася на морську затоку.

Цей лиман є місцем нересту і нагулу таких видів риб, як глось, бички (особливо чисельний зеленчак), атерина, кефалі. На даний час Державна екологічна інспекція обраховує збитки, завдані довкіллю внаслідок скидання нафтопродуктів у водойму.

Забруднення українських водойм нафтою

У листопаді 2019 року у Чорному морі, біля берега пляжу "Дельфін" (Одеса), зазнав катастрофи танкер "Делфі" (Delfi) з трьома українцями на борту. Судновласник пообіцяв прибрати танкер із пляжу до 31 березня 2020 року, але терміни переносилися. Кілька спроб це зробити завершилися невдачею. Ситуацію з "Делфі" було визнано надзвичайною. У серпні 2020 року було підписано договір між АМПУ та двома компаніями, які зрештою виконали та профінансували роботи з підняття танкера. Танкер нарешті вдалося прибрати та відбуксували до порту "Чорноморськ" у вересні 2020-го.

Упродовж всього часу, що танкер лежав на мілині біля одеського пляжу, з нього витікали нафтопродукти, що призвело до значного забруднення узбережжя. За шкоду довкіллю з власника танкеру "Делфі" стягнули через суд шістнадцять тисяч доларів. Ще майже три мільйона гривень вимагала від власника судна Асоціація морських портів України – за прибирання танкера з пляжу.

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