Сатурнія велика - найбільший нічний метелик Європи / фото Вікіпедія
Сатурнію велику, яка вважається найбільшим нічним метеликом Європи, помітили мешканці одного з сіл Костопільщини.
Про це повідомляє "Рівне Медіа".
Попри те, що це нічний вид, його зустріли вдень. Крилатий справді гідний статусу "найбільшого у Європі нічного метелика" - адже розмах його крил - розміром із долоню дорослої людини.
Сатурнія велика також занесена до Червоної книги України. Розмах крил цього метелика може сягати 15 сантиметрів.
Нічного метелика помітили вдень / фото "Рівне Медіа"
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