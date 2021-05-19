Сатурнію велика вважається найбільшим нічним метеликом Європи.

Сатурнію велику, яка вважається найбільшим нічним метеликом Європи, помітили мешканці одного з сіл Костопільщини.

Про це повідомляє "Рівне Медіа".

Попри те, що це нічний вид, його зустріли вдень. Крилатий справді гідний статусу "найбільшого у Європі нічного метелика" - адже розмах його крил - розміром із долоню дорослої людини.

Сатурнія велика також занесена до Червоної книги України. Розмах крил цього метелика може сягати 15 сантиметрів.

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Автор: Катерина Лиманська