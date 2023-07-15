Забруднені ділянки знаходять до цього дня.

Як повідомляють фахівці, після підриву дамби Каховської ГЕС, який вчинили 6 червня російські загарбники, у Дніпро та Чорне море потрапила значна кількість нафтопродуктів.

Як повідомив "Суспільному" заступник начальника Державної екологічної інспекції Південного округу Микола Власенко, після теракту було зафіксовано потрапляння у річку великої кількості нафтопродуктів.

"Першого дня за допомогою військових, СБУ ми організували відбір проб по річищу і виявили їх високу концентрацію. Якби не бойові дії, ми б швидко впорались з цією ситуацією. На жаль, ці нафтопродукти пішли в Дніпро-Бузький лиман і в Чорне море", - наголошує Власенко.

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За його словами, частина нафтопродуктів розійшлась узбережжям, їх виявили в заплавах річок Вірьовчина та Кошова. Інспектор акцентує, що такі забруднені місця виявляють й наразі чи не щодня. Також фахівці відстежують ситуацію на затоплених підприємствах, на складах яких зберігались небезпечні речовини.

"Наші спостереження лягли в основу кримінального провадження, яке відкрила Генпрокуратура про екоцид… Це диверсія великого планетарно масштабу і ми ще довго будемо вивчати ці питання і наслідки не тільки ми будемо відчувати", - уточнив співробітник екологічної інспекції.

Він каже, що йдеться про такі наслідки, як зміна клімату, втрати запасів води, забезпечення водою флори та фауни тощо.

За його даними, наразі великі площі, які оголилися після сходу води, - це пустеля. Тому потрібно приймати рішення щодо впровадження заходів щодо запобігання ерозії.

Теракт на Каховській ГЕС - наслідки

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 червня стався теракт на дамбі Каховської ГЕС. Зокрема, російські військові підірвали вибухівку, яку місяцями звозили до об’єкту, який будувався так, щоб витримати ядерний удар. Через вибух сталася масштабна техногенна катастрофа, наслідки якої ще будуть шокувати. Бурхливий потік розмив, в тому числі, певні ємкості з нафтопродуктами, які потрапили у воду. Йшлося про понад сотню тонн таких речовин.

За словами профільних фахівців, через теракт тільки на Херсонщині втрачено 550-600 тис. га зрошувальних земель. Разом з Дніпропетровською та Запорізькою областями це - 1,5 млн га.

Херсонщина, яка в п'ятірці регіонів-лідерів України за площею сільскогосподарських земель, втратила 92% зрошувальних систем, а це - сотні фермерських господарств. Запорізька область втратила – 70% систем, південь Дніпропетровської області та Миколаївщина – до 30% джерел води та зрошувальних систем.

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