Невелика популяція обійських ведмедів мешкає у пустелі Гобі на південному заході Монголії.

Гобійські ведмеді - найвразливіший із восьми видів ведмедів на Землі. Вважається, що в пустелі Гобі в Монголії, де екстремальні температури і мало води, залишилося всього 40 особин.

Нещодавно знімальна група зафіксувала гобійських ведмедів і навіть із дитинчам, пише Iflscience. Під час зйомок серіалу "Дикі" команда встановила фотопастки в цьому віддаленому куточку, сподіваючись зафільмувати гобійського ведмедя.

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Їхні зусилля окупилися не одним, а двома гобійськими ведмедями, але найрадісніший момент настав, коли вчені помітили на знятому матеріалі ведмежа.

Решта гобійських ведмедів, підвид бурого ведмедя, мешкають у пустелі Гобі на південному заході Монголії. Це єдиний вид ведмедів, який пристосувався до життя в умовах настільки екстремально жаркого клімату. Ведмеді здебільшого мешкають навколо трьох оазисів на території, яку називають Великою Гобійською суворо охоронюваною територією, що її було створено 1976 року для захисту флори і фауни цього регіону.

Ці великі всеїдні тварини в основному харчуються частинами дикого ревеню, злаками і навіть дикою цибулею. Вважається, що лише близько 1% їхнього раціону складають продукти тваринного походження.

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