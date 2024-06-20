Тваринам на прізвиська Пломбір і Міранда по 14 і 15 років відповідно.

Через обстріли російських окупантів із Харкова довелося евакуювати двох китів-білух.

Тваринам на прізвиська Пломбір і Міранда по 14 і 15 років відповідно. Вони мешкали в Харківському міському дельфінарії, але останні кілька місяців місто постійно перебуває під ворожими обстрілами. Під час одного з ударів по місту, російський снаряд упав поруч із дельфінарієм, пише Bild.

Після цього китів вирішили вивезти в океанаріум Валенсії. Сьогодні ж іспанці розповіли, що українські Пломбір і Міранда благополучно прибули до них в океанаріум після "виснажливої подорожі". Нині за станом білух постійно стежать фахівці.

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Після адаптації вони складуть компанію двом місцевим білухам на прізвисько Юлька і Кілу.

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У жовтні 2023 року в харківському "Фельдман Екопарку" вбили всіх тварин, які перебували в контактній зоні для дітей. Так, тоді загинули кролики, морські свинки та інші маленькі тварини. Розтин показав, що їх отруїли миш'яком. Екопарк написав тоді заяву в поліцію.

Наразі з Харківської області волонтери евакуюють тварин, які постійно страждають через російські атаки.

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