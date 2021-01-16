Минулого року жителі Києва здали на утилізацію понад 14 тис. ялинок.

У столиці пункти прийому новорічних ялинок на екологічну утилізацію працюватимуть до 1 лютого.

Читайте такожЕколог вказала на "страшну проблему для України" з утилізацією ялинокЯк повідомляє прес-служба КМДА, загалом в усіх районах міста працює 15 пунктів.

Зібрані дерева перероблять на тріску через спеціальний механізм, використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) вічнозелених рослин.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже функціонують спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Працюють пункти у будні з 7:00 до 22:00.

Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи - за посиланням:

Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від жителів міста понад 14 тис. ялинок на утилізацію, у 2019 – 5 тис.

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Автор: Вікторія Токарєва