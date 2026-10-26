На Одещині помітили ластівок, які не відлетіли до теплих країв: орнітолог назвав причини

Зокрема, птахи могли зупинитися на перепочинок перед тривалим польотом та затриматися через теплу погоду і наявність корму.

На території Нижньодністровського національного природного парку (Одещина) зафіксували зграю ластівок, які не відлетіли до теплих країв. Птахи могли затриматися з декількох причин.

Як заявили у заповіднику, зустріч з представниками пташиного світу особливо звернула увагу фахівців – 25 жовтня у селі Маяки, біля церкви, помітили зграйку міських ластівок, або воронків, які жваво щебетали й кружляли в повітрі.

В. о. начальника наукового відділу нацпарку, орнітолог, кандидат біологічних наук Сергій Курочкін пояснив, чому вони досі тут, коли більшість їхніх родичів уже вирушила до Африки.

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"Звичай міські ластівки відлітають у серпні-вересні, тому їхня поява наприкінці жовтня – незвичне явище. Причин затримки може бути кілька", - констатує фахівець.

Зокрема, причиною могло стати затяжне осіннє тепло – ластівки живляться комахами, яких ловлять у польоті. Якщо погода залишається теплою і комах достатньо, птахи можуть відкладати відліт, пояснює науковець.

Також на поведінку птахів могло вплинути пізнє вирощування пташенят. Якщо окремі пари розпочали розмноження пізніше, молоді птахи, відповідно, пізніше стали на крило. Однак ця версія потребує додаткових спостережень.

Крім того, Курочкін звертає увагу на особливий клімат Нижнього Дністра – річка, плавні й озера створюють умови для існування комах. Тут велика вода акумулює літнє тепло і віддає його восени. Таким чином, ластівкам ще вдається знайти корм і накопичити сили перед подальшою міграцією.

Місцевий мікроклімат може бути сприятливішим, ніж у регіонах, де вже похолодало, що створює для птахів ілюзію продовження літа, додає дослідник. За його словами, дельта Дністра – південний міграційний хаб, природний "коридор" для перелітних птахів й ластівки з усієї України рухаються на південь саме цим маршрутом.

"Ця зграя біля церкви могла просто зупинитися в Маяках на перепочинок перед важким кидком через Румунію та Болгарію. Оскільки це південь і поруч є річка з плавнями, ластівки мають чудові шанси накопичити сили. Проте, часу в них обмаль – будь-яке серйозне похолодання змусить їх негайно рушити далі", - наголошує фахівець.

Чорна бузина у Нижньодністровському нацпарку

Як писав УНІАН, в Одеській області, у Нижньодністровському національному природному парку, дослідники помітили бузину чорну – згідно з задумом письменниці Джоан Ролінґ, саме з цієї рослини була зроблена чарівна паличка головного героя серії романів про Гаррі Потттера.

Фахівчиня Наталя Товстуха розповіла, що наприкінці літа – початку осені бузина чорна привертає увагу гронами блискучих чорно-фіолетових ягід. Знайомий багатьом кущ, а іноді й невелике деревце, приховує чимало цікавого – бузину здавна використовують у народній медицині, її квітки й плоди знайшли своє місце в кулінарії. З квіток готують чай, з ягід – варення, повидло, киселі та соки, а шанувальники Гаррі Поттера знають про Бузинову паличку – одну з наймогутніших чарівних паличок у світі Джоан Ролінґ.

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