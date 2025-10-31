Птахи збивали виноград на землю, де швидко його підбирали.

Зграя шпаків влаштувала "наліт" на офіс Національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині, щоб поласувати виноградом.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано цікавий момент харчування птахів.

"У шпака звичайного (Sturnus vulgaris) — виду птахів ряду горобцеподібних у Причорномор'ї мало ділянок дикої природи. І вони часто налітають годуватися на виноградники. На цьому відео птахи 30 жовтня залетіли у двір офісу, щоб доїсти залишки винограду. Нагорі птахи збивають, а внизу – підбирають", - розповів науковець.

На відео можна побачити, як десятки птахів метушаться на винограднику – дзьобами збивають ягоди вниз, де, на землі, велика зграя підбирає їжу. Шпаки, які скидають виноград донизу, стрімко опускаються до своїх родичів, швидко їдять, потім знову злетять за новою порцією "обіду". Все це відбувається під акомпанемент гучного цвірінькання.

Шпак звичайний: що відомо

Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) — вид птахів роду шпак родини шпакових ряду горобцеподібних. Довжина 19-22 см, вага 60-90 г. Населяють всю територію України, більшу частину Європи та західної Азії. Є досить галасливим птахом з великим розмаїттям як тріскотливих, так і мелодійних звуків, зокрема таких відомих як "вовко-свист". Вони неабиякі наслідувачі голосів інших тварин. У неволі шпак, як звикне, здатен вивчити безліч різних звуків, мелодій та голосів.

Шпак є комахоїдним птахом і зазвичай живиться комахами такими, як гусениці, молі, цикади, також павуками, равликами й маленькими ящірками. Також у раціоні – рослини, зокрема, пшениця, фрукти, нектар тощо. Ці птахи володіють кількома методами здобування їжі. Головний – підбирання комах або з поверхні, або з-під поверхні ґрунту. Здобувають їжу здебільшого зграями, де застосовують так звану "кільцеву тактику". Суть цієї тактики полягає в тому, що задні птахи зграї весь час перелітають наперед, а передні залишаються ззаду. Таким чином, кожний птах зграї отримує шанс лідерства, відтак шанс здобуття їжі.

Нагадаємо, нещодавно у заповіднику на Одещині дослідники піймали для кільцювання раритетного птаха – сову болотяну. Вона на відміну від інших сов полює вдень. Раритетний вид птахів занесений до Червоної книги України. Зараз ці красені мігрують через нацпарк "Тузлівські лимани", а у теплі зими зустрічаються на зимівлі. Гнізда влаштовують виключно на землі, серед високої трави або під прикриттям куща. На відміну від інших сов зрідка самостійно будують гніздо – воно являє собою витоптаний в траві майданчик або ямку в ґрунті діаметром до 50 см, глибиною 1-3 см або ж пухку плоску споруду, споруджену зі стебел трав.

