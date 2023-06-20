Площу затоплених лісів можна порівняти з площею лісів Ісландії, а вага мертвої риби у Каховському водосховищі наближається до 100 тисяч тонн.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак озвучив деякі цифри, що стосуються наслідків російського теракту на Каховській ГЕС, вчиненого в ніч на 6 червня.

ВІн наголосив, що за екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів, і повідомив, якими є наслідки підриву дамби для лісів та водойм.

"Плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. Вони можуть дістатися Середземномор’я. Більше 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії", – написав він.

Єрмак додав, що сьогодні Каховське водосховище вкрите мертвою рибою, а в Чорному морі вмирають дельфіни і можуть почати спливати інші мертві тварини.

"Це орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів. На берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків. Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з Південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин", – додав голова ОПУ.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для українських водойм - що повідомлялося

Після масштабного витоку воду після підриву дамби Каховської ГЕС російськими окупантами у водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30% відібраних із поверхневих водойм та зон рекреації проб води, повідомляло МОЗ.

На Миколаївщині у водоймах зафіксовано значне перевищення кишкової палички та виділено холероподібний вібріон. На узбережжі в Одесі також виявили холероподібний вібріон. Через мінну та інфекційну небезпеку у Чорному морі офіційно заборонили купатися.

Фахівці пояснюють, що виявлений збудник не є збудником холери, але викликає гострі кишкові захворювання.

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