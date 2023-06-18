У Дніпро-Бузькому лимані відмічається перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку.

Станом на 18 червня 2023 за результатами проведених досліджень водойм на територіях Миколаївської області, що зазнали підтоплення, холерного вібріону у воді не виявлено. Проте виділено холероподібний вібріон, який є маркером можливої наявності холерного вібріону.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства здоров'я України.

Зазначається, що холероподібний вібріон, виявлено:

в річці Інгулець (в районі міста Снігурівка);

у Бузькому лимані (в районі пляжу "Чайка" і рекреаційній зоні "Намив" у Миколаєві);

у річці Інгул (місто Миколаїв);

у Дніпро-Бузькому лимані.

Також зазначається, що суттєво перевищені показники лактозо-позитивної кишкової палички. При допустимому рівні в 5000 од., цей показник у річці Інгулець становить 240000000, а в Дніпро-Бузькому лимані - 6200-13000.

"За санітарно-хімічними показниками в річці Інгулець не відповідали нормативам розчинений кисень, сухий залишок, хлориди, залізо та біологічне споживання кисню. У Дніпро-Бузькому лимані відмічається перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що нафтопродукти та пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.

У Центрі з метою недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій, рекомендують не вживати воду в питних цілях, не купатися у відкритих водоймах, не вживати річкову рибу (у тому числі в'ялену, слабосолену, копчену), обробляти руки антисептичними засобами.

Підрив Каховської ГЕС - наслідки

Як повідомляв УНІАН, з моменту підриву Каховської ГЕС окупантами 6 червня було проведено більше тисячі досліджень води.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що відбувається щоденний моніторинг, поки жодного холерного вібріона, патогенного для людини, виявлено не було. Він зазначив, що перевіряються всі випадки гострих кишкових інфекцій, тобто йде тестування на холеру в усіх областях. Жодного підтвердженого станом на 13 червня не було.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджав, що у водоймах зафіксовано значне перевищення кишкової палички. Але перед подачею споживачам вода обробляється, тому небезпеки немає.

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