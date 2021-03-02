Росіяни, за даними розвідки, в терміновому порядку доставили на задіяні в роботах судна ампули з атропіном (антидот при отруєнні бойовими отруйними речовинами).

Маршрут трубопроводу "Північний потік-2" проходить поруч з небезпечною зоною - районом о. Борнхольм (належить Данії), на дні якого захоронені хімічні отруйні речовини часів Другої світової війни.

Це несе загрозу екології, попередили у Службі зовнішньої розвідки України.

Так, за останні півстоліття морські течії зрушили чималу кількість контейнерів з бойовими отруйними речовинами та розкидали їх на значній площі навколо острова.Читайте такожРосійський суд відмовився зупиняти будівництво "Північного потоку-2" на вимогу екологів

Упродовж останніх щонайменше 35 років такі контейнери та боєприпаси періодично випадково виявляють на сході та півдні від о. Борнхольм, наголосили у СЗР.

Для мінімізації екологічних ризиків Данія як умову надання дозволу на прокладання трубопроводу у своїх водах висувала обов’язковість використання суден із динамічним позиціонуванням (DP).

"У Росії ж єдиним трубоукладачем з DP виявився "Академик Черский". Однак його технічний стан не дає змоги й досі почати роботи. Тому РФ доклала значних зусиль і домоглася отримання змін у данському дозволі, що дали "зелене світло" використанню якірного позиціонування",- розповіли у Службі зовнішньої розвідки.

Тепер у водах Данії працює трубоукладач "Фортуна", що використовує 12 якорів для свого позиціонування. І кожен з них ризикує зачепити небезпечний об’єкт на дні.

"Усвідомлюючи високий рівень небезпеки, росіяни в терміновому порядку доставили на задіяні в роботах судна ампули з атропіном (антидот при отруєнні бойовими отруйними речовинами). Однак, незважаючи на небезпеку життю і здоров’ю екіпажів та екосистемі Балтійського моря в цілому, Росія продовжує прискорювати роботи з прокладання труби, приховуючи від громадськості будь-яку інформацію", - наголосили у СЗР.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Станом на кінець лютого 2021 року через санкції США одразу 18 європейських компаній відмовилися добудовувати "Північний потік-2".

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Автор: Ольга Робейко