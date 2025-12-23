Судно, яке під прапором Лівану перевозило українську сою, пошкодило вибуховою хвилею.

Російська армія завдає масованих ударів по українських морських портах – в Одесі пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, а у Ренійському порту – адміністративні будівлі та інфраструктура.

Як повідомили у державному підприємстві "Адміністрація морських портів України", Росія не припиняє цілодобові атаки.

"Чергова тяжка доба для українських портів – ворог знову б’є по інфраструктурі. В Одеському порту вибуховою хвилею пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану. Воно перевозило українську сою. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначили у держпідприємстві.

Також у Ренійському порту пошкоджено адміністративні будівлі та портову інфраструктура.

"Усі служби залучені до ліквідації наслідків атак. Робота триває безперервно", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі регіонального главку ДСНС повідомили, що протягом кількох днів ліквідовували пожежу на промисловому підприємстві, яку спричинила російська атака. За даними рятувальників, ворог п’ять разів атакував обʼєкт, що завдавало нових руйнувань та збільшувало масштаб пожежі. Як зазначають у ДСНС, обійшлося без постраждалих. До ліквідації цієї пожежі залучались понад 100 рятувальників.

Джерело у правоохоронних органах уточнило УНІАН, що йдеться за масштабну пожежу у районі порту "Південний", де зайнялися, зокрема, контейнери з олією.

У соцмережах повідомлялося, що після дронової атаки по порту "Південний", яку РФ здійснила вранці 20 грудня, у передмісті Одеси дорогу залило олією через влучання у резервуари. На оприлюдненому відео можна побачити, як масло ллється вулицею.

Атаки по портах Одещини

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомляв, що вранці 20 грудня було зафіксовано чергову атаку по порту "Південний", де сталися влучання в резервуари.

У ніч на 22 грудня РФ атакувала ударними безпілотниками критичну інфраструктуру в Одесі та області. За даними Кулеби, під обстрілами були порти та об’єкти енергетики Одещини. Зокрема, у порту "Південний" внаслідок удару виникла пожежа – загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією.

