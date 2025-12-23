Він деталізував, що пілоти винищувачів успішно виконали завдання.

Потужну повітряну масовану атаку окупантів сьогодні вдалося відбити завдяки величезним зусиллям усіх складових Сил безпеки і оборони. Особлива заслуга у збитті крилатих ракет у льотчиків винищувачів F-16.

Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в етері телемарафону "Єдині новини". Він зазначив, що внаслідок російської атаки є пошкодження і руйнування. Зокрема, 21 локація була уражена. Також є збитки від падіння уламків ракет та дронів.

Усього російські загарбники запустили 673 засоби повітряного нападу, із них – 38 ракет повітряного і наземного базування (було 35 крилатих ракет і 3 аеробаліcтичні "Кинджал" Х-47М2).

"Противник випустив таку велику кількість засобів повітряного нападу. Географія цієї атаки була велика – аж до Львівської області. Також постраждала Одещина. Бойова робота велась на Хмельниччині, Тернопільщині. Житомирщині", - розповів він.

Ігнат додав, що із 673 засобів повітряного нападу збито і подавлено 635:

"Це така цифра, яка досягається величезною роботою усіх сил безпеки та оборони, усіх тих, хто працює по повітряних цілях – "Шахедах", "Герберах", "Італмасах" і крилатих ракетах".

Він зауважив, що з 35 крилатих ракет збито 34.

"Основна заслуга в цьому саме пілотів тактичної авіації, наших льотчиків, зокрема, F-16. Командувач Повітряних сил відзначає їхню роботу. Також роботу всіх складових Сил оборони, які долучилися до збиття решти повітряних цілей", - повідомив Ігнат.

Також він розкрив подробиці, завдяки чому вдалося в черговий раз відбити таку потужну атаку ворога.

"Безумовно – це підтримка партнерів. Без поставок ракет, про які ми натякаємо фактично у кожному нашому відеосюжеті, і про це говорять пілоти, техніки літаків - що ми готові захищати, ми готові воювати, але треба мати чим працювати по ворожих ракетах", - зазначив Ігнат.

Він висловив вдячність міжнародним партнерам за поставки необхідних засобів, але зауважив, що "хочеться більше".

Нічна атака окупантів

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої атаки ворогом ще було запущено 3 аеробалістичні ракети "Кинджал", але жодна з цих ракет не досягла цілі. Місця падіння цих ракет уточнюються.

На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина, внаслідок влучання російського дрона у житловий будинок.

