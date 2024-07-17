Одеський еколог Владислав Балінський дослідив, як спекотна погода та підрив Каховської ГЕС вплинули на різноманіття біоресурсів Чорного моря.

Одеський еколог, очільник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський констатує, що через надмірну спеку у Чорному морі починаються заморні процеси, проте разом з тим кількість різноманіття біоресурсів вражає. Про свої враження після дайвінгу він розповів у Facebook, оприлюднивши відповідне відео.

"Востаннє я пірнав у водах Одеської затоки, прогрітих до 29 градусів, далекого 2010 року. Тоді для прибережних морських екосистем все закінчилося сумно – масштабним заморним процесом, що призвів до загибелі тисяч тонн мідій та інших гідробіонтів. Перші ознаки заморних процесів сьогодні вже спостерігаються на рівні придонних шарів на глибині понад три метри", - зазначає фахівець.

Він каже, що торік, після теракту на Каховській ГЕС на морському дні спостерігалася величезна кількість рослинних залишків.

"Хімічні та органічні забруднювачі, накопичені в нижній течії Дніпра після екоциду росіян були винесені в Чорне море. Сьогодні на дні все ще трапляється велике будівельне або побутове сміття. Органіки в такій кількості на дні вже не спостерігається", - визнає фахівець.

При цьому, як заявляє еколог, їдкий запах сірководню на деяких пляжах Одеси та бульбашки з дна показують, що частина органіки розкладається в безкисневому середовищі. Це збільшує ймовірність заморних процесів і локальну концентрацію парникового газу в атмосфері.

Водночас Балінський наголошує, що на тлі цього у морі відбувається буяння життя і фарб. Він сподівається, що вітер своєчасно підкидатиме холодну воду з глибин та масових заморних процесів цьогоріч вдасться уникнути.

Еколог описує різноманіття біоресурсів, яке побачив на власні очі, зазначаючи, що вражений численними зграями риб.

"Хід чорноморської атерини – це видовище, що зачаровує. Цього року риби багато як ніколи. Зграї атерини, хамси й кефалі, мальок саргана. У межах Одеси сьогодні запросто можна зустріти морського язика, калкана або ската-хвостокола. Я вже не кажу, що після масової загибелі внаслідок підриву Каховської дамби, прискореними темпами почав нарощувати свою чисельність бичок та інші осілі аборигенні види", - підкреслює еколог.

За його словами, цього літа він не спостерігає піків чисельності дрібних ракоподібних, креветки теж поменшало, однак кількість краба трав'яного та інших великих ракоподібних суттєво не знизилася.

"Прогрів нижніх шарів води, а я зафіксував 26 градусів за Цельсієм на глибині 5 метрів, спровокував ще один цікавий і видовищний біологічний процес. Численні й рухливі, як ртуть, безбарвні кульки на морському дні – це кладки багатощетинкових черв'яків. Так виглядає початок чергового життєвого циклу поліхет (клас черв'яків – УНІАН)…", - розповів біолог.

Також він зустрів на дні хижого гребневика Берое. Фахівець вважає, що ця істота має вигляд міжгалактичного космічного корабля з фільму "Зоряні війни".

"Цілком імовірно, що саме завдяки цьому герою ми спостерігаємо поступове відновлення чисельності чорноморських риб. Берое харчується іншим видом гребневика вселенця – мнеміопсисом (цей гребневик нагадує медузу – УНІАН). Потрапивши в Чорне море на початку вісімдесятих, мнеміопсис, за відсутності природних хижаків, почав пожирати весь доступний зоопланктон, замкнувши таким чином усі харчові ланцюжки на собі...", - пояснює еколог.

Окрім того, Балінський побачив величезних медуз – корнеротів. За його словами, ці істоти вражають розмірами та різноманіттям кольорів, однак є токсичними. Під час знімання відео Балінський отримав кілька опіків, запевнивши, що вони нешкідливі.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для Чорного моря

У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що стало причиною масштабної техногенної катастрофи. Штучна повінь затопила десятки населених пунктів на правому та лівому берегах Дніпра. Загинули люди, водою було зірвано тисячі тонн ґрунту разом зі всіма живими істотами та рослинами. Були розмиті АЗС, хімічні склади, скотомогильники, вигрібні ями тощо. Все це потрапило до акваторії Чорного моря, де фіксували забруднення води та масштабні заморні процеси.

Вас також можуть зацікавити новини: